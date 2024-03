„Gemeinsam mutig sein“ Potsdamer Gründerinnen über Flexibilität, Zweifel und Tipps für Frauen

„Einfach machen. Könnte ja gut werden.“ Diesen Ratschlag würde Katrin Zinke allen Frauen geben, die gründen wollen. Die E-Learning-Autorin ist eine von vier Potsdamer Gründerinnen, die bei einem Netzwerktreffen anlässlich der Brandenburgischen Frauenwochen von ihrer Selbstständigkeit berichten.

Die Veranstaltung „Frauen auf dem Weg 2024: Mut. Macht. Zukunft“ in der Industrie- und Handelskammer (IHK) Potsdam versammelte mehr als 200 Frauen und viele Erfolgsgeschichten: die von Kerstin Zwirn, Gesellschafterin und Prokuristin beim Stadtkontor, die ihre Führungsrolle in Teilzeit startete. Die von Coachin Nancy Meckert, die für die „Neue Faireinbarkeit“ wirbt. Und die von der Stadt Potsdam selbst, der „Gründerinnen-Hauptstadt“, wie sie Anita Knappe von Potsdam Transfer, dem Start-up-Service der Universität Potsdam, nennt. 2020 waren die Hälfte aller Gründungen weiblich.

Netzwerken auf der Veranstaltung „Frauen auf dem Weg 2024: Mut. Macht. Zukunft.“ © Andreas Klaer

Potsdam ist Gründerinnen-Stadt

Im vergangenen Jahr lag Potsdams Gründerinnen-Anteil bei 33 Prozent, berichtet Ina Hänsel, Präsidentin der IHK Potsdam. Bei den IHK-Gründungsberatungen machen sie sogar 43 Prozent aus. „Mittlerweile sind ein Drittel der Führungspositionen in Brandenburg mit Frauen besetzt“, ergänzt Hänsel. Ein ähnliches Bild in der Handwerkskammer Potsdam: „Jedes vierte Unternehmen wird von einer Frau geführt“, sagt Vizepräsidentin Dörte Thie. In Potsdam seien es gar 30 Prozent. Potenzial sieht sie in der Unternehmensnachfolge. 5000 Firmen im Kammerbezirk suchen zeitnah.

Beide Frauen sind selbst Gründerinnen. Hänsel sagt, das Hauptthema sei die Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Genau hier liegt die Chance des Gründens. „Selbstständigkeit bedeutet mehr Flexibilität“, sagt Nancy Meckert, Berliner Gründerin der „Neuen Faireinbarkeit“.

Berliner Gründerin Nancy Meckert spricht bei der Potsdamer Veranstaltung „Frauen auf dem Weg 2024: Mut. Macht. Zukunft.“ über Vereinbarkeit von Karriere und Beruf. © Katharina Golze

Potsdamer Gründerinnen über Zweifel und Erfolg

Wie das praktisch aussieht, berichtet Lena Barclay-Steuart, Gründerin des Potsdamer Friseur- und Make-up-Salons „Lena Schleweis“: „Ich bin von 9 bis 14 Uhr im Laden, danach ist Kinderzeit.“ Neben ihr sitzen E-Learning-Autorin Katrin Zinke, Daniela Mundt, Gründerin der Sternenmamas, und Benita Yon, Gründerin des Frauengesundheit-Start-ups Beyoni Health.

Auf dem Podium zu „Frauen in Gründung“: Benita Yon, Daniela Mundt, Lena Barclay-Steuart und Katrin Zinke (v.l.) © Andreas Klaer

Vier Frauen mit verschiedenen Motivationen: Benita Yon trieb die Versorgungslücke zur Gesundheitsprävention in den Wechseljahren an, Lena Barclay-Steuart der Wunsch, selbst zu entscheiden, wie sie arbeiten möchte, und Katrin Zinke ihr Mann, der sagte: Probiers doch einfach aus. „Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich mich wieder anstellen lasse“, sagt auch Daniela Mundt. Und doch erleben die Frauen auch Zweifel und Rückschläge.

Wir Frauen müssen viele Dinge üben, um dieses Spiel der Männer mitspielen zu können. Benita Yon, Gründerin von Beyoni Health

Benita Yon berichtet, wie sie auf Investorensuche merkte: „Männer investieren in Männer.“ Ihr Tipp: „Was geholfen hat, ist ein gutes Netzwerk.“ Mittlerweile schreibe sie täglich Menschen in ähnlichen Branchen im Karriere-Netzwerk Linkedin an und verabrede sich zum Telefonieren. So fand sie letztlich ihren Mitgründer sowie Investoren. Sie sagt: „Wir Frauen müssen viele Dinge üben, um dieses Spiel der Männer mitspielen zu können.“

Auch wenn mittlerweile viele Frauen gründen, Sorgearbeit gleichberechtigter und Arbeitszeiten flexibler werden, bestehen weiterhin Gender Pay Gap, Gender Funding Gap, Gender Care Gap. Umso wichtiger ist ein Netzwerk, um Ratschläge und Wissen zu teilen. „Ein Netzwerk, wo man sich wohlfühlt“, sagt Katrin Zinke. Sie rät: „Wenn es mit jemandem gematcht hat, verabreden.“ Daniela Mundt ergänzt, sie habe viele Business Coachings besucht. „Es braucht auf jeden Fall Intuition, Leidenschaft und Vertrauen in die selbst“, so Mundt.

Netzwerken auf der Veranstaltung „Frauen auf dem Weg 2024: Mut. Macht. Zukunft.“ © Andreas Klaer

Förderprogramme in Potsdam

In Potsdam gibt es verschiedene Förderprogramme, unter anderem Social Impact, die zu 50 Prozent Frauen bei der Gründung begleiten, oder das Gründungszentrum Enterprise, wo der Frauenanteil sogar bei 70 Prozent liegt. Hinzu kommt Potsdam Transfer der Universität Potsdam. „40 Prozent der universitären Ausgründungen haben mindestens eine Frau im Team“, sagt Anita Knappe.

Auch IHK und Handwerkskammer bieten Beratungen an. Beim Netzwerktreffen stellten sich zudem der Lotsendienst Potsdam, die Bundesgründerinnenagentur und die Wirtschaftsförderung der Landeshauptstadt vor.

Benita Yons Ratschlag zum Schluss: „Sucht euch Partner oder Begleiter. Mutig sein kann man am besten gemeinsam.“