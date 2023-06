Geoforschungszentrum in Potsdam Neue Etage für Gründung und Innovation

Fünf Büroräume, Meetingraum und Küche: Auf dem Potsdamer Telegrafenberg ist eine neue Etage für Gründungsprojekte eingeweiht worden. Die Gründungs- und Innovationsetage „GITA“ soll den vier Instituten des Telegrafenbergs (Alfred-Wegener-Institut, Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, Leibniz-Institut für Astrophysik Potsdam und GeoForschungsZentrum (GFZ)) für Gründungsprojekte, Ausgründungen und Gründungsinteressierte zur Verfügung stehen, wie das Helmholtz-Zentrum Potsdam mitteilte.

„Für das GFZ als eines der gründungsstärksten Zentren der Helmholtz-Gemeinschaft ist die Eröffnung der GITA ein Meilenstein der systematischen Förderung von Entrepreneurship und Ausgründungs- und Transferaktivitäten“, so Susanne Buiter, Wissenschaftliche Vorständin des GFZ. Allein in den letzten fünf Jahren seien zehn Ausgründungen aus dem GFZ hervorgegangen und in diesem Jahr erwarte man drei weitere Spin-offs.

10 Neugründungen hat es am GFZ im vergangenen Jahr gegeben.

„Diese enorme Dynamik führen wir auf unsere anwendungsnahen Themen, unsere gründungsfreundlichen Rahmenbedingungen, aber auch auf die Vorbildwirkung von erfolgreich gegründeten Unternehmen und Gründerpersönlichkeiten zurück“, so Buiter. Es solle ein Ort geschaffen werden, an dem Gründungsinteressierte sowie junge Unternehmen mit etablierten Start-ups ins Gespräch kommen können.

Die Etage in dem Gebäude 33 über der Kita ist von Buiter gemeinsam mit dem Kuratoriumsvorsitzenden Stefan Schwartze, Ministerialdirigentin Oda Keppler und ihrem Stellvertreter, dem Staatssekretär Tobias Dünow, eingeweiht worden. Im GITA sollen auch regelmäßig Veranstaltungen stattfinden.