Geothermie in Potsdam EWP lädt zum Besuch am Bohrturm ein

Der städtische Energieversorger Energie und Wasser Potsdam (EWP) lädt am 10. Februar zum Tag der offenen Baustelle bei der Geothermiebohrung am ehemaligen Tram-Depot ein. Für die geführten Rundgänge muss man sich im Internet auf www.swp-potsdam.de/offene-baustelle anmelden. Die Anmeldung startet am heutigen Dienstag. Da es insgesamt nur zweimal 30 Plätze gibt, gilt es, schnell zu sein. Nur mit einer Bestätigungsmail kann man am Rundgang teilnehmen, teilte die EWP am Montag mit.

Wie berichtet haben Mitte Dezember die Bohrarbeiten an der Heinrich-Mann-Allee mit einem rund 33 Meter hohen Bohrturm begonnen. Die EWP will dort die erste Tiefengeothermie-Anlage in Potsdam einrichten. Wenn die Probebohrung erfolgreich verläuft, sollen später die Haushalte im dort neu entstehenden Quartier mit klimaneutraler und lokal erzeugter Wärme versorgt werden. Das Interesse aus der Bevölkerung an dem Vorhaben sei groß, wird Projektleiter Andre Gerstenberg zitiert. Beim Baustellenrundgang können der Bohrplatz und die Bohranlage besichtigt werden.

Zur Startseite