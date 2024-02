Geplante Energiegenossenschaft in Potsdam Worum es geht und wie man mitmachen kann

Die Umstellung auf erneuerbare Energien ist ein Mammutprojekt. Welche Schwierigkeiten es in Potsdam gibt, haben zuletzt Recherchen der Potsdamer Neuesten Nachrichten (PNN) gezeigt: Die Stadtverwaltung bremst beim Plan, die Fernwärme auf erneuerbare Energien umzustellen. Die Energie- und Wasser Potsdam (EWP) braucht finanzielle Unterstützung, doch die Stadt verweist auf klamme Kassen. Nun wollen Bürgerinnen und Bürger selber Geld zusammen legen, um die Energiewende voranzubringen – und zwar in Gestalt einer Energiegenossenschaft.

Beim Bürger-Energietag am Freitag, den 23. Februar ist die Gründung einer solchen Genossenschaft beschlossen worden. Seitdem trifft sich ein Gründungsteam von rund 20 Potsdamerinnen und Potsdamern, um die Gründung vorzubereiten. Zuletzt hat sich das Team am vergangenen Mittwoch getroffen, um die nächsten Schritte zu besprechen.

Wie funktioniert eine Energiegenossenschaft?

Das Grundprinzip ist einfach: Die Genossenschaftsanteile werden zusammen gelegt, um in Projekte zur nachhaltigen Energieerzeugung zu investieren. Bei der Abstimmung über die Investitionen soll jedes Genossenschaftsmitglied eine Stimme haben – unabhängig davon, wie hoch der eingezahlte Anteil ist. Die Renditen aus den Energieprojekten fließen wieder zurück zu den Genossenschaftsmitgliedern. Über Gewerbesteuern und Gebühren soll aber auch die Kommune von den Investitionen profitieren.

Wir wollen nicht nur eine Geldanlage für die oberen zehn Prozent bieten. Nora Lust, Mitglied im Gründungsteam der geplanten Genossenschaft

Wie hoch die Genossenschaftsanteile mindestens sein sollen, sei noch völlig offen, sagt Nora Lust. Die 44-jährige Potsdamerin ist Teil des Gründungsteams der Energiegenossenschaft. Bei vergleichbaren Projekten sei der Mindestbetrag 100 Euro, sagt sie. „Unser Wunsch ist jedenfalls: Wir wollen nicht nur eine Geldanlage für die oberen zehn Prozent bieten, sondern es sollen sich möglichst alle Menschen beteiligen können“, sagt sie.

Worin wird investiert?

Die gesammelten Genossenschaftsanteile sollen in nachhaltige Energieerzeugung investiert werden, zum Beispiel in Windräder und Solaranlagen. Und zwar, so die Idee, am besten vor Ort in Potsdam.

Gibt es schon konkrete Finanzierungsprojekte in Potsdam?

Bei der Auswahl der Projekte wollen die künftigen Genossenschaftsmitglieder eng mit Stadtverwaltung und EWP zusammenarbeiten. „Dass Stadt und Energieversorger wohlwollend auf die geplante Genossenschaft blicken, ist schon eine Besonderheit hier in Potsdam“, sagt Christoph Stoll vom Netzwerk ClimateHub, dass die Gründung der Genossenschaft angestoßen hat. Der Vorteil: Durch die Zusammenarbeit könne die Genossenschaft auch gleich in größere Vorhaben involviert werden.

Auch die EWP blickt offenbar mit Wohlwollen auf das geplante Bürgervorhaben: „Die Energiewende ist eine gesamtgesellschaftliche Herausforderung. Insofern ist Partizipation der Potsdamerinnen und Potsdamer auch an der wirtschaftlichen Wertschöpfung fester Bestandteil der Umsetzungsstrategie“, teilt ein Sprecher auf PNN-Anfrage mit.

Nora Lust aus dem Gründungsteam denkt zum Beispiel an den geplanten Erzeugungspark Potsdam-Süd, der in den nächsten zehn Jahren in Drewitz entstehen soll. Die EWP will dort auf nachhaltige Energieerzeugung setzen. „Hier könnte die Genossenschaft ein Baustein zur Finanzierung sein“, sagt Lust.

Was sind die Erwartungen?

Ob Beteiligung an Großprojekten oder die Finanzierung kleinerer Vorhaben – worin konkret investiert werden kann, ist vor allem davon abhängig, wie viel Geld zusammen kommt. ClimateHub-Mitarbeiter Stoll ist da guter Dinge: Bei einer ähnlichen Genossenschaft in Bayern seien bei der Gründungsversammlung innerhalb von rund zwei Stunden über sechs Millionen Euro zusammen gekommen.

Auch Potsdamerin Lust ist zuversichtlich: „Es gibt ja viel Geld in der Stadt“ sagt sie. Ihre Hoffnung ist, dass finanzstarke Organisationen und auch Einzelpersonen aus der Landeshauptstadt sich für die Genossenschaft begeistern lassen.

Wie gehts weiter?

In der nächsten Woche will sich das Gründungsteam treffen, um die Rechtsform der geplanten Genossenschaft zu beraten. Der Termin wird derzeit noch abgesprochen. Außerdem sollen Projekte der EWP vorgestellt werden, die man unter Umständen unterstützen könnte. Wer an der Gründung mitwirken will, kann sich bei ClimateHub melden unter contact@climateconnect.earth.