Geplanter Mobilfunkmast Anwohner aus Grube zeigen sich skeptisch gegenüber 5G-Netzausbau

Am Rande des Ortsteils Grube soll in zwei bis drei Jahren ein neuer Mobilfunkmast für schnelles 5G-Netz errichtet werden. Dafür muss im Rathaus ein Bauantrag gestellt und eine Genehmigung erteilt werden. Darüber haben unter anderem Vertreter der Telekom und der für den Netzausbau zuständigen Deutschen Funkturm GmbH am Mittwochabend im Feuerwehrhaus des 440-Seelen-Ortsteils informiert. Doch ihre Argumente stießen bei den knapp zwanzig anwesenden Anwohnern vorwiegend auf Ablehnung.

Zum Projekt selbst: Bei dem Funkmast handelt es sich um einen 40 Meter hohen Stahlgittermast. Dieser soll kurz vor dem südlichen Ortseingang auf einer Wiese aufgestellt werden, kurz nach der Einfahrt Am Küssel, auf der gegenüberliegenden Straßenseite. Zwei zunächst vorgeschlagene Standorte, die noch etwas weiter entfernt vom Ortskern gelegen wären, wurden unter anderem aus Gründen des Natur- und Landschaftsschutzes abgelehnt – und weil ein zum Aufbau nötiger 60-Tonnen-Kran an so einen Standort heranfahren können muss.

In Grube gibt es ein Versorgungsdefizit Der Telekom-Kommunalbeauftragte Thomas Werner

Es handelte sich um eine Veranstaltung im Zuge der Dialoginitiative „Deutschland spricht über 5G“ im Auftrag des Digital- und Verkehrsministeriums von Volker Wissing (FDP). Dabei sagte der Telekom-Kommunalbeauftragte Matthias Werner, Mobilfunknetzwerke müssten lückenlos sein: „In Grube gibt es ein Versorgungsdefizit.“ Dem widersprachen mehrere Anwohner, sehr wohl habe man guten Empfang und sogar eine Glasfaseranbindung in Grube. Allerdings sagte ein einzelner Mann aus Nattwerder, er sei im Home-Office auf Internet angewiesen – gerade dort sei der Empfang aber schlecht.

Immer mehr 5G Jeder vierte Mobilfunkvertrag in Westeuropa enthält inzwischen die Möglichkeit, das schnellere 5G-Netz nutzen zu können. Mit einer Marktdurchdringung von 26 Prozent liegen die westeuropäischen Mobilfunkprovider nach einer Analyse des Mobilfunkausrüsters Ericsson im internationalen Vergleich auf dem vierten Platz. In Führung liegt Nordamerika (59 Prozent) vor Nordostasien (41 Prozent). Die Zahl der 5G-Mobilfunkverträge nimmt demnach in allen Regionen weltweit zu und erreicht zum Ende des ersten Quartals 2024 die Zahl von 1,7 Milliarden. In Deutschland leben über 95 Prozent der Menschen in einer Region, in der sie moderne 5G-Mobilfunknetze nutzen können. (dpa)

Es blieb eine der wenigen positiven Äußerungen aus der Bürgerschaft. Die Skepsis oder gar offene Ablehnung überwog in dem Ortsteil, in dem bei der Wahl vor knapp drei Wochen jeder Vierte sein Kreuz bei der Rechts-Außen-Partei AfD gemacht hatte. So warnte ein aufgebrachter älterer Mann vor den Gefahren von 5G – und verwies auf ein von Faktencheckern längst als Fake entlarvtes Video im Internet, in dem behauptet wird, dass 5G bei einem Anruf auf einem Smartphone angeblich benachbarte Stahlwolle in Flammen aufgehen lasse. Mit dem neuen Netz würden „alle im Krankenhaus landen“. Auch bei Corona habe man auf Experten vertrauen sollen, ereiferte er sich: „Sie verarschen uns.“ Nach der Aufforderung, zur eigentlichen Sache zurückzukommen, verließ der Mann wutentbrannt den Raum.

Skeptische Teilnehmer

Auch andere Teilnehmer blieben skeptisch. Wie viel Strahlung nun genau auf dem eigenen Grundstück ankommen dürfte und ob man davon Schaden tragen könne, war eine der häufigsten Fragen. Martin Rothe vom Bundesamt für Strahlenschutz betonte mehrfach, ein Mast werde nicht genehmigt, sollten dort Strahlungsgrenzwerte überschritten werden. Dabei gehe man immer von der maximalen Nutzung aus. Selbst auf dem Berliner Alexanderplatz mit einigen Masten würden nur elf Prozent der noch möglichen Belastung erreicht, bei einem vergleichbaren Funkturm in der Nähe von Grube nur ein Bruchteil, so der Experte.

Bei dem Informationsabend in Grube. © Henri Kramer/ PNN

Zwar werde Gewebe laut Rothe ein wenig wärmer durch die Strahlung, das könne der Körper aber ausgleichen. Studien, die zum Beispiel vermehrte Krebserkrankungen suggerieren, nannte der Strahlenschutz-Mann als „nicht gut genug gemacht“ und „fachfremd“. So habe man den Zusammenhang mit solchen Krankheiten weltweit bisher nicht in mehreren gleich angelegten Analysen nachweisen können, keine belastbaren Hinweise finden können. Auf die Frage von einer Anwohnerin, ob man die Strahlung auf dem eigenen Grundstück bestimmen könne, verwies er auf ausleihbare Messgeräte – für 45 Euro bei dem Amt erhältlich.

Über die Vorteile des neuen Standards wurde an dem Abend nicht weiter gesprochen. Die fünfte Generation des Mobilfunks bietet deutlich höhere Datenübertragungsraten als die bisherigen Standards, auch mehr Nutzer können gleichzeitig zugreifen. Bei 5G reagiert die Verbindung auch schneller, wenn man auf Websites oder Apps zugreift. Das spielt für Echtzeitnutzungen wie das Steuern von Maschinen oder Telemedizin-Anwendungen eine Rolle, aber auch für Online-Games.