Getöteter Säugling in Potsdam Polizei macht DNA-Test bei 280 Frauen

Ein neugeborenes Mädchen, getötet und abgelegt zwischen einem Garagenkomplex an der Kantstraße und dem angrenzenden Bahndamm: Es war ein grausiger Fund, den ein Passant am 23. Dezember 2011 machte - und der die Ermittler bis heute beschäftigt. Fast elf Jahre später haben Polizei und Potsdamer Staatsanwaltschaft nun neue Ansätze zur Klärung der Fragen, wer für die Tötung des Säuglings verantwortlich war und wer das kleine Mädchen geboren hat.

So sagte ein Sprecher der Potsdamer Staatsanwaltschaft den PNN jetzt auf Anfrage, unter Berücksichtigung neuer Erkenntnisse habe das Amtsgericht Potsdam auf Antrag der Ermittler eine neue DNA-Reihenuntersuchung angeordnet. „Diese wird derzeit durch die Polizei durchgeführt.“ Betroffen seien 280 Frauen, deren DNA-Identifizierungsmuster mit Spurenmaterial abgeglichen werden soll. „Die Maßnahme ist noch nicht abgeschlossen.“

Technische Neuerungen helfen den Ermittlern

Vor einem Jahr hatten die Ermittler öffentlich gemacht, dass sie den Fall neu untersuchen wollen - vor allem wegen neuer rechtlicher Ermittlungsbefugnisse und kriminaltechnischer Untersuchungsmöglichkeiten. „Die stetige technische Weiterentwicklung im Bereich der Erbgutanalyse erlaubt es inzwischen, Feststellungen zu phänotypischen Eigenschaften von Spurenverursachern zu treffen“, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft. So habe man in Zusammenarbeit mit dem Institut für Rechtsmedizin am Universitätsklinikum Köln jene Spuren der Mutter neu entschlüsselt, die an dem Handtuch sichergestellt werden konnten, in dem die Leiche des Säuglings eingewickelt war.

Das Ergebnis laut Staatsanwaltschaft: Bei der Mutter soll es sich um eine Frau handeln, die im Dezember 2011 im Alter zwischen 25 und 35 Jahren schwanger war, eine blaue Augenfarbe, eine blonde Naturhaarfarbe sowie eine helle Hautfarbe hat. Auf dieser Basis finde auch die neue Reihenuntersuchung statt, hieß es.

Hintergründe und Umstände der Tat weiter unklar

In Zusammenhang mit der Nachricht von den weiteren Ermittlungen hatten Polizei und Staatsanwaltschaft vor einem Jahr auch einen neuen Zeugenaufruf gestartet. Der Sprecher sagte, es seien „ein halbes Dutzend neue Hinweise eingegangen, die im Rahmen der Ermittlungen Berücksichtigung gefunden haben“. Allerdings seien die Hintergründe und die Umstände der Tat nach wie vor unklar. Unter anderem hatten die Ermittler im Jahr 2012 eine heute noch mögliche Belohnung von 10.000 Euro für Hinweise ausgelobt, 2014 fand eine DNA-Reihenuntersuchung mit mehr als 1600 Personen statt.

Die Ermittler hatten vor einem Jahr betont: „Die Polizei gibt die Suche nach der Mutter des Kindes nicht auf – egal wieviel Zeit vergeht.“ Die Geburt des Kindes war vermutlich in der Nacht vom 22. zum 23. Dezember 2011 erfolgt. Das Mädchen lag eingewickelt in einem Handtuch der Marke „Facotti“ und mit der Aufschrift „Fitness“, mit dessen Bild auch bundesweit nach Hinweisen zur Herkunft sowie zu den Todesumständen gesucht wurde. Der Aufruf vor einem Jahr war auch an die Mutter direkt gerichtet: „Gesucht wird eine Frau, die seit zehn Jahren das Erlebte mit sich trägt und sich bisher bei der Polizei nicht gemeldet hat. Womöglich befand sie sich damals in einer schwierigen Lebenssituation, aus der sie keinen anderen Ausweg sah.“ Begraben wurde das Kind damals auf dem Bornstedter Friedhof.

Hinweise können an die Mordkommission Potsdam gegeben werden – zum Beispiel per E-Mail an mordkommission.pdwest@polizei.brandenburg.de oder auch postalisch an die Henning-von-Tresckow-Straße 9-13 in 14467 Potsdam. Alternativ können Sie auch das Hinweisformular im Internet nutzen - unter www.polizei.brandenburg.de.

