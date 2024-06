Gewalt bei Einsatz Polizisten in der Potsdamer Innenstadt angegriffen

Einen Angriff auf Polizisten soll am Samstagabend ein 43-jähriger Mann in der Potsdamer Innenstadt verübt haben. Die Beamten wurden gegen 21 Uhr von einem Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma gerufen, weil sich der Beschuldigte widerrechtlich in einem Gebäude aufgehalten und auf Ansprachen nicht reagiert hatte.

Auch einem durch die gerufene Polizei ausgesprochenen Platzverweis kam der Mann nicht nach, sondern griff die Beamten körperlich an, hieß es seitens der Polizeidirektion West am Sonntag. Der Beschuldigte wurde schließlich durch Polizeikräfte zu Boden gebracht, gefesselt und in die Potsdamer Polizeiinspektion transportiert, um die Identität festzustellen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte wieder entlassen. (PNN)