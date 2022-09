Potsdam-Golm - Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag in die Kaiser-Friedrich-Kirche in Golm eingebrochen. Das teilte die Polizei am Freitag mit.

Unter anderem sei eine Spendensammelbox mit 100 Euro entwendet worden und Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden.

Auf PNN-Anfrage sagte Gemeindekirchenratschefin Hanna Löhmannsröben, beschädigt worden seien die historische Tür, ein historisches Fenster und ein Metallgitter. Man gehe aber zumindest davon aus, dass die Versicherung die Schäden übernehme.

