Gottesdienste, Konzerte und Theater Das ist am Weihnachtswochenende in Potsdam los

Das Wochenende naht. Und wenn auf dem Adventskranz die vierte Kerze entzündet wird, ist auch schon Heiligabend. Die letzte Möglichkeit, Geschenke zu besorgen, besteht also am Sonnabend. Über den Weihnachtsmarkt Blauer Lichterglanz können Sie Sonnabend von 11 bis 21 Uhr und dann wieder an den beiden Feiertagen, jeweils zwischen 11 und 18 Uhr bummeln. Letztmalig öffnet der Markt dann am 29. Dezember (11 bis 17 Uhr).