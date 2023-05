Gremium hatte sich aufgelöst Potsdam sucht neuen Behindertenbeirat

In Potsdam soll wieder ein Beirat für Menschen mit Behinderungen gebildet werden. Mit der Briefwahl, die am 7. Juli starten soll, wird es nach rund anderthalb Jahren wieder eine Vertretung in der Stadt geben für die Anliegen der Menschen mit Behinderungen sowie für Inklusion und Barrierefreiheit. Das 15-köpfige Gremium soll aus sieben Einzelpersonen und sieben Vertretern von Selbstvertretungsorganisationen sowie einem gewählten Mitglied des Gesundheits- und Inklusionsausschusses der Stadtverordneten bestehen. Das kündigte Tina Denninger an, die seit 2020 Potsdams Beauftragte für Menschen mit Behinderungen ist.

Nach anhaltenden Querelen im früheren Behindertenbeirat, die zur Selbstauflösung führten, habe man Gremium und auch Wahl neu strukturiert. Im Gegensatz zum vorherigen Beirat werden die Mitglieder diesmal nicht gelost, sondern klassisch gewählt. Für die Aufstellung zur Wahl können sich Potsdamerinnen und Potsdamer noch bis zum 23. Juni bewerben.

Neben einem Wohnsitz in der Stadt müssen Kandidaten eine anerkannte Behinderung nachweisen. Denninger betonte, dass auch andere Dokumentationen außer einem Schwerbehindertenausweis akzeptiert würden. Daneben sollen Bewerber auch ein kurzes Motivationsschreiben entwerfen. Ein unabhängiger Wahlvorstand überprüfe und bestätige die Bewerbungen.

Dr. Tina Denninger, Behindertenbeauftragte in Potsdam © Andreas Klaer

Das neue Gremium soll auch nur von Menschen mit anerkannter Behinderung bestimmt werden, daher wird auch die Wahl ab dem 7. Juni aufwändig werden, so Denninger. Berechtigte müssten die Wahlunterlagen per Brief beantragen – und sich neben ausgefüllten Wahlunterlagen durch einen Nachweis einer anerkannten Behinderung legitimieren.

Informationen zum zukünftigen Beirat und zur Mitbestimmung in Potsdam gibt es auf der Veranstaltung „Mitbestimmen in der Kommune“ am 8. Juni von 16.30 bis 19 Uhr im Begegnungszentrum „Oskar“ in der Gartenstadt Drewitz, Oskar-Meßter-Straße 4-6. Weitere Informationen zur Wahl des Behindertenbeirats finden sich auch unter www.potsdam.de.