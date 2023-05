Großbrand in Fahrland nach 16 Stunden gelöscht Lagerhalle einer Potsdamer Möbelspedition niedergebrannt

Ein Feuer hat am Samstag im Potsdamer Norden eine 2000 Quadratmeter große Lagerhalle einer Möbelspedition zerstört. Das Gebäude im Ortsteil Fahrland brannte in voller Ausdehnung und stürzte schließlich ein. Die Feuerwehr brachte den Brand mehrere Stunden nach Ausbruch unter Kontrolle, wie ein Sprecher der Regionalleitstelle am Samstagnachmittag sagte. Doch erst nach knapp 16 Stunden - um 3.30 Uhr am Sonntagmorgen - konnte der Brand endgültig gelöscht werden.

Seit 11.45 Uhr schlugen die Flammen aus dem Gebäude in der Marquardter Straße. Eine riesige Rauchwolke stieg auf. Knapp eine Stunde später warnte die Feuerwehr per Nina-Warnapp vor einer starken Rauchentwicklung. Anwohner sollten Fenster und Türen geschlossen halten, Lüftungsanlagen sollen ausgestellt werden, sagte Hauptbrandmeister Roland Hartleib den PNN.

Die Warnung der Bevölkerung vor starkem Rauch wurde zwar nach 16 Uhr wieder aufgehoben, jedoch konnte es in den Ortslagen Bornim, Marquardt, Grube und Eiche durch Nachlöscharbeiten auch danach noch zu Geruchsbelästigungen kommen. Eine Gefahr ging davon jedoch nicht mehr aus.

Wir gehen von Brandstiftung aus. Ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei

„Wir gehen von Brandstiftung aus“, sagte ein Sprecher des Lagedienstes der Polizei. Die Kriminaltechnik werde ihre Untersuchungen aufnehmen, sobald der Brandort betreten werden könne.

Die Feuerwehr, die den Brand mit 100 Kräften der Berufsfeuerwehren Potsdam und Babelsberg und zahlreicher Freiwilliger Feuerwehren bekämpfte, richtete sich auf einen Einsatz bis in den Abend ein. Es seien noch Glutnester einzudämmen, sagte ein Sprecher der Regionalleitstelle. Straßen waren gesperrt. Auch das Technische Hilfswerk unterstützte bei dem Einsatz. Verletzte gebe es nicht, sagte der Sprecher.

Offenbar Unternehmen Begamis betroffen

Nach PNN-Recherchen handelt es sich bei dem Gebäude, das jetzt abgebrannt ist, um eine Lagerhalle des Umzugsunternehmens Begamis, das 1991 in Potsdam gegründet wurde. Begamis war erst kürzlich an den Standort Marquardter Straße 17 gezogen. Neben Umzügen profiliert sich das Unternehmen vor allem als Dienstleister für Hersteller und Großhändler in der sogenannten Neumöbellogistik.

In der Lagerhalle in Marquardt wurden offenkundig Möbel gelagert. Begamis bietet auch für Privatkunden die Einlagerung von Möbeln und Hausrat in „Powerholzboxen“ an einem „trockenen Standort in unseren Lagerhallen“ an. (mit dpa)