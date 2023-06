Große Schlägerei mit Holzknüppeln im Potsdamer Nuthepark Polizei ermittelt gegen jugendliche Angreifer

Unter anderem mit einem Holzknüppel sind neun Jugendliche im Nuthepark zwischen Hauptbahnhof und Langer Brücke aufeinander losgegangen. Das meldete die Polizei am Mittwoch. Demnach ging der Alarm am Dienstag gegen 17.30 Uhr ein. Es kam demnach laut Zeugen zu verbalem Streit, der in einer handfesten Schlägerei überging.

Ein Jugendlicher schlug dabei einem 15-Jährigen mehrmals ins Gesicht und trat auf ihn ein, als er zu Boden ging. Ein anderer Jugendlicher griff mit einem Holzknüppel einen weiteren aus der Gruppe an, schlug ihm auf den Rücken. Bevor die Polizei eintraf, hatten sich die beiden Angreifer bereits mit einer weiteren Jugendlichen entfernt. Der Vorfall wird auf einen länger andauernden Zwist zwischen den Beteiligten zurückgeführt. Die Polizei hat Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen und ermittelt gegen die Angreifer. Im Nuthepark hatte es in den vergangenen Wochen mehrere Polizeieinsätze gegeben.