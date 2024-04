Grundstücksvergabe in Krampnitz Noch kein Zuschlag für Bergviertel

Gut möglich, dass die Vergabe des sogenannten Bergviertels im Frühjahr ein ungeplantes Jubiläum feiert: Die Ausschreibung für das Areal am südlichen Rand der früheren Kaserne Krampnitz endete nämlich Mitte Mai 2023. Und noch immer gibt es keinen Zuschlag. Wie der zuständige Entwicklungsträger auf PNN-Anfrage mitteile, dauern die Verhandlungen an. „Wir sind zuversichtlich, die Vergabe nunmehr in diesem Quartal abschließen zu können.“ Allerdings hatte der Entwicklungsträger das Gleiche schon im Februar mitgeteilt. Und im Oktober 2023 auch. Es gibt also keinen Fortschritt.