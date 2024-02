Guides stellen ihre Arbeit vor Schnuppertouren in Potsdam am Weltgästeführertag

Zum jährlichen Weltgästeführertag, dem 21. Februar, lädt der Verein Potsdam Guide e.V. am Wochenende zu kostenlosen Schnuppertouren in der Innenstadt und in Babelsberg ein. Der deutsche Verband der Gästeführer hat sich in diesem Jahr für das Motto „Straßen, Gassen, Brücke, Plätze“ entschieden. Die Gästeführerinnen und Gästeführer möchten in kurzen Touren den Anspruch und die Vielfalt ihres Berufes vorstellen. Sie arbeiten an diesem Tag ehrenamtlich, teilte Potsdam Guide e.V. mit. Die Führungen sind kostenlos. Um eine Spende für die Tafel Potsdam wird gebeten.

Am Samstag, dem 24. Februar, ab 11 Uhr berichten Sybilla Haverkemper und Ursula Naescher über die „Babelsberger Frühgeschichte“. Treffpunkt ist an der Ecke Neue Straße/Mühlenstraße. Die Tour dauert etwa 20 bis 30 Minuten. Ebenfalls um 11 Uhr beginnt die Führung von Frank Paul zum Thema „Die Breite Straße – Von der königlichen Prachtstraße zur heutigen Verkehrsader“. Treffpunkt ist vor dem Eingang zum Filmmuseum, Breite Straße 1a. Dauer etwa eine Stunde. Auch vor dem Filmmuseum beginnt um 11.30 Uhr die Tour von Robert Freimark zur „Henning-von-Treskow-Straße – 80 Jahre Widerstand der Gruppe des 20. Juli 1944“. Dauer: 45 bis 60 Minuten.

Regina Ebert berichtet am Sonntag, dem 25. Februar, über die Lindenstraße. Treffpunkt ist um 11 Uhr am Jägertor. Die Tour dauert etwa 45 Minuten. Ab 12 Uhr führt Gisela Panning „Entlang der Hegelstraße, Nauener -, Jäger- und Brandenburger Tor“. Treffpunkt ist an der südlichen Seite des Nauener Tors. Dauer: 45 Minuten. „Vom Alten Markt zum Kellertor“ heißt ein Spaziergang zur 1000-jährigen Siedlungs- und Stadtgeschichte Potsdams mit Ingrid Bathe. Treffpunkt ist Sonntag um 11 Uhr vor dem Fortunaportal.

Jacqueline Funke führt Sonntag um 11 und 13 Uhr unter dem Motto „Ein böhmisches Dorf“ jeweils 20 Minuten lang über den Babelsberger Weberplatz. Treffpunkt ist an der Friedrichskirche. Ebenfalls um 11 Uhr startet die Tour „Rund um den Schillerplatz“ mit Gitta Arnold. Startpunkt ist unter der Bahnbrücke in der Straße Auf dem Kiewitt. Frank Paul lädt dann am Sonntag um 13 Uhr noch einmal zur Tour durch die Breite Straße ein. Treffpunkt ist vor dem Filmmuseum. Die ausführlichen Tourbeschreibungen und das komplette Programm zum Weltgästeführertag finden sie hier.

Der Weltverband der Gästeführervereine wurde am 21. Februar 1985 gegründet. Rund um dieses Datum gibt es traditionell auch Führungen in Deutschland durch die im Verband organisierten Gästeführervereine und ihrer Guides.