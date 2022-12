Gute Noten für das Bornstedter Feld Nur mehr Neubau wollen viele nicht

Die Bewohner:innen des Bornstedter Feldes bewerten ihren Wohnort als grün, ruhig und gut angebunden – und sie haben Angst, dass er immer weiter zugebaut wird. So lautet die kurze Zusammenfassung der Ergebnisse der Haushaltsbefragung, die der kommunale Entwicklungsträger Bornstedter Feld im Jahr 2020 durchgeführt hatte. 1634 Haushalte hatten an der Befragung teilgenommen, die herausfinden sollte, ob die Entwicklungsziele für das ehemalige Kasernengelände erreicht wurden und wie es sich in dem neuen Stadtteil lebt.

Die Befragten geben dem Bornstedter Feld dabei insgesamt eine gute Note, was die Lebensqualität angeht, nämlich eine 2,0. In über 300 Fragen konnten die Teilnehmer:innen Schulnoten von 1 bis 6 für verschiedenste Bereiche wie Wohnen, Verkehr, Grünflächen oder Gewerbe verteilen. In vielen Punkten zeigen sich die Anwohner:innen zufrieden mit ihrem Stadtteil, 90 Prozent der Befragten können sich nicht vorstellen, wieder wegzuziehen. Dennoch gab es kleinere Kritikpunkte: Dazu zählten vor allem der Mangel an gastronomischen Einrichtungen, die Verkleinerung des Volksparks für Wohnbebauung und die monotone Architektur einiger Neubauviertel.

Ein Entwicklungsgroßprojekt

Rund 25 Jahre hat der Umbau des Bornstedter Feldes vom abgeschirmten Militärgelände hin zum grünen Stadtquartier gedauert: Seit Mitte des 19. Jahrhunderts war das Gebiet durchgängig militärisch genutzt worden und war dadurch vom Rest der Stadtentwicklung abgeschnitten. 1993 war das rund 300 Hektar große Areal als Entwicklungsbereich festgelegt worden, damals eine der größten Entwicklungsmaßnahmen in Deutschland. Bis heute wurden 410 Millionen Euro in das Bornstedter Feld investiert, hinzu kamen 2,4 Milliarden Euro von privaten Investor:innen.

Im Oktober 2022 meldete der Entwicklungsträger Vollzug: Ein Großteil der Maßnahmen ist abgeschlossen, die Entwicklungssatzung gilt nur noch für einige wenige Bereiche (PNN berichteten).

Es wohnt sich ruhig, aber monoton

Aktuell leben 14.150 Menschen im Bornstedter Feld, seit 1993 wurden 7520 Wohnungen gebaut. Damit ist man noch ein Stück von der geplanten Zielmarke von 8275 Wohneinheiten entfernt, allerdings befinden sich derzeit noch 445 Wohnungen in Bau. Die Teilnehmer:innen der Haushaltsbefragung geben ihrer Wohnsituation die Note 1,7, auch mit den Mietpreisen ist der Großteil zufrieden. Die durchschnittliche Wohnungsgröße liegt bei 93 Quadratmetern. Mehr als drei Viertel beurteilen die Sicherheit im Quartier als gut oder sehr gut.

Kritik gibt es an der zunehmenden Verdichtung: Bei der Frage, was den Bewohner:innen negativ im Bornstedter Feld auffällt, wird dieser Punkt am häufigsten genannt. Auch die monotone Gestaltung der Neubauten nördlich der Kiepenheuerallee wird kritisiert. „Architektur und Städtebau“ wird mit der Mittelnote 2,7 bewertet.

Mehr Rad als Auto

Seit 1993 wurden 46 Kilometer Straßen und 4,4 Kilometer Straßenbahn-Gleise im Bornstedter Feld gebaut. Ein Großteil der Befragten gibt an, vor allem wegen der guten Anbindung zur Innenstadt hierher gezogen zu sein, 82 Prozent fühlen sich gut durch den ÖPNV angebunden. Für Arbeitswege steht das Rad an erster Stelle (33 Prozent), das Auto erst an zweiter (31 Prozent). Im Schnitt verfügt jeder Haushalt über 2,45 Fahrräder und 1,06 PKW. Kritisch gesehen wird die Zunahme des Autoverkehrs, der immer wieder zu Staus und Durchgangsverkehr führt. Gleichzeitig gibt es Wünsche nach verkehrsberuhigten Zonen und Geschwindigkeitsbegrenzungen.

Für Arbeitswege steht im Bornstedter Feld das Rad an erster Stelle. © Foto: PNN / Ottmar Winter

Bedrohte Grünflächen

Rund 4250 Bäume wurden in den vergangenen 25 Jahren im Bornstedter Feld gepflanzt. Das viele Grün wird von allen Befragten als einer der großen Vorzüge des Stadtteils gesehen und mit 2,2 benotet. Daran hat vor allem der 60 Hektar große Volkspark Anteil: Zwei Drittel gehen wöchentlich hierher, 87 Prozent finden ihn gut bis sehr gut.

Moniert wird jedoch von vielen die Verkleinerung des Volksparks in den letzten Jahren, wodurch unter anderem die Beachvolleyball-Flächen verschwunden sind (künftig sollen wieder neue entstehen). Bei der Frage, wie sich der Stadtteil weiterentwickeln soll, wurde der Erhalt von Grünflächen am häufigsten genannt, an zweiter Stelle die „Unterlassung weiterer Bautätigkeiten“. Einige der Befragten fürchten durch die steigende Verdichtung eine Abnahme der Wohn- und Lebensqualität.

Einkaufen ja, Essen gehen nein

5000 Arbeitsplätze sollten laut Entwicklungsträger in dem neuen Stadtteil entstehen, bislang sind es schon rund 4000. Immerhin 15 Prozent der Befragten arbeiten auch im Bornstedter Feld, 52 Prozent in Potsdam. Die Kassenärztliche Vereinigung Brandenburg (KVBB) und das kommunale Immobilienunternehmen Pro Potsdam haben hier ihre Firmensitze, im Quartier Kirschallee gibt es ein Gründerzentrum.

Für die tägliche Nahversorgung vergeben die Befragten die Note 2,3, einige vermissen jedoch speziellere Einkaufsmöglichkeiten wie einen Baumarkt, Bekleidungsgeschäfte oder Buchläden – dafür gab es nur Note 3,4. Ebenfalls bemängelt wurde das geringe gastronomische Angebot: Bei der Frage, welche Einrichtungen im Stadtteil noch fehlen, landeten Restaurants und Cafés auf dem ersten und zweiten Platz. Das Kulturangebot bekommt mit 3,4 nur eine durchschnittliche Note, vereinzelt ist bei den Befragten auch von „kultureller Brache“ die Rede.

Viel für Kinder, wenig für Jugendliche

Das Bornstedter Feld ist jung: Über zwei Drittel der Bewohner:innen ist unter 44 Jahre alt. Es gibt zehn Kitas mit rund 930 Kindern, drei Grundschulen, eine Gesamtschule sowie zwei Jugendfreizeiteinrichtungen (das Ribbeckeck und der Kinderzirkus Montelino). Die Teilnehmer:innen der Haushaltsbefragung bewerten den Stadtteil in Sachen Kinderfreundlichkeit mit 1,9. Bei der Frage, was für Jugendliche getan werden sollte, landet die Schaffung eines neuen Jugendclubs an erster Stelle. Häufig taucht zudem die Bitte auf, das seit Jahren marode Ribbeckeck endlich zu sanieren, das von den Befragten nur mit Note 4,3 bewertet wird. Auch Wünsche nach mehr Sportangeboten oder einer Schwimmhalle werden geäußert.

Mit 2,3 wird die Versorgung durch Hausärzt:innen als gut beurteilt, bei Fachärzt:innen hingegen liegt der Wert nur bei 3,3. Bei der Seniorenfreundlichkeit vergeben die Befragten die Note 2,3. Erstaunlich wenig genutzt wird der Stadtteilladen Bornstedt: 37 Prozent der Befragten gaben an, ihn nicht zu kennen, weitere 40 Prozent kennen ihn zwar, nutzen ihn aber nicht.

