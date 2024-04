Guten Morgen, Sommerzeit! Die geschenkte Stunde

Guten Morgen in der Sommerzeit, herrlich, was für ein Wort. Es hat so einen optimistischen Klang. Ja, ich bekenne mich hiermit zur Sommerzeit. Manche sehen das anders, ein Argument lautet, mit der Sommerzeit werde uns eine Stunde geklaut. Das ist natürlich Blödsinn. Wenn wir jetzt jeden Tag eine Stunde früher aufstehen, haben wir mehr Zeit, nicht weniger. Es wird nichts geklaut, sondern gegeben. Jeden Tag eine herrliche Stunde für viele schöne Sachen.