Gymnasium in Bornstedt Stadt und Land treiben Grundstückstausch voran

Der Tausch eines Grundstücks zwischen Stadt und Land soll in den nächsten Tagen ein Stück vorankommen. Wie das Rathaus auf PNN-Anfrage mitteilte, erwarte man Mitte April das Ergebnis des Wertgutachtens für eine städtische Fläche in der Jägerallee. Die Fläche soll dann gegen ein Grundstück in der Pappelallee getauscht werden, das sich im Eigentum des Landes Brandenburg befindet. Wie berichtet möchte Potsdam dort gern ein neues Gymnasium errichten.