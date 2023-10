HaBe-was? Einladung zur Namenssuche in Potsdam

Wissen Sie, was und wo das HBPG ist? Genau, das Ding mit dem sperrigen Namen, Haus der Brandenburgisch-Preußischen Geschichte – das sind zwölf Silben! – noch dazu an einem undankbaren Ort. Mit dem Ort an sich ist natürlich alles in Ordnung, man muss ihn nur finden. Und erinnern.