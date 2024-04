Haftbefehl gegen 26-Jährigen erlassen Potsdamer Polizei findet bei Verkehrskontrolle Diebesgut aus Drogerie

Eine „umfängliche Menge“ gestohlener Drogerieartikel haben Polizeibeamte in einem Auto gefunden, das sie am Freitagnachmittag auf der Heinrich-Mann-Allee in der Waldstadt II in Potsdam bei einer Verkehrskontrolle anhielten. Dabei habe der Fahrer des Autos weisungsgemäß angehalten, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der Beifahrer sei jedoch „ohne Zeitverzug“ geflüchtet und auch nicht mehr aufzufinden gewesen.

Der Fahrer indes sei im Wagen sitzengeblieben und kontrolliert worden. Dabei hätten die Polizeibeamten Drogerieartikel gefunden, für die der Fahrer keine Kaufbelege vorlegen konnte. Die Polizisten stellten einen möglichen Tatort des Diebstahls fest, der 26-jährige Tatverdächtige wurde festgenommen. Das Amtsgericht erließ Haftbefehl, er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.