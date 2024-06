Handy in der Hand Radfahrer stößt in Potsdamer Innenstadt mit Fußgänger zusammen

Ein unachtsamer Radfahrer ist am Montagnachmittag in der Potsdamer Innenstadt mit einem Fußgänger zusammengestoßen. Der 69-Jährige kam nach Angaben der Polizei vom Fahrradweg an der Breiten Straße auf den Fußweg ab. Er war abgelenkt, weil er offenbar während der Fahrt sein Handy nutzte.

Durch die Kollision wurden beide Männer leicht verletzt. Der Radfahrer, der von der Dortustraße in Richtung Zeppelinstraße unterwegs war, kam zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. Die Polizei nahm eine Unfallanzeige auf.