Hängepartie um Energiepreise für Potsdam EWP-Aufsichtsrat vertagt Entscheidung

Was müssen Kunden beim städtischen Versorger Energie und Wasser Potsdam (EWP) im kommenden Jahr für Strom und Gas zahlen? Die Entscheidung im Aufsichtsrat über die Preise im Grundversorgertarif steht immer noch aus, wie Unternehmenssprecher Stefan Schulz auf PNN-Anfrage mitteilte. Das Gremium hat sein Votum bei der Sitzung im Oktober vertagt, nun soll ein Entscheid im sogenannten Umlaufbeschluss per schriftlicher Zustimmung der Mitglieder herbeigeführt werden, wie es hieß.

Nach PNN-Informationen gibt es im Aufsichtsrat noch Gesprächsbedarf sowohl hinsichtlich der vorgelegten Preiskalkulation als auch zu der geplanten Einführung einer sogenannten Fernwärme-Preisgleitklausel. Diese würde es der EWP künftig erleichtern, die Preise zu erhöhen - ein Nachteil für die Verbraucher, so eine Befürchtung.

Das EWP-Führungsduo hatte im Sommer unter Vorbehalt der Preisentwicklung am Markt eine Preissenkung ab Januar 2024 in Aussicht gestellt. Damit das noch passiert, müsste die Entscheidung aber zeitnah fallen. Nach dem Aufsichtsratsbeschluss muss zunächst der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung ins Bild gesetzt werden, bevor die Kunden schriftlich informiert werden müssen. Die dafür vorgesehene Frist von sechs Wochen endet am 20. November. Eine Preissenkung zu einem späteren Zeitpunkt im Jahr ist zwar auch noch möglich. Beim Januar handelt es sich allerdings wegen der Temperaturen gewöhnlich um eine energieintensive Zeit mit hohen Verbräuchen. Eine verschobene Preissenkung würde für die Verbraucher vergleichsweise deutlich zu Buche schlagen.