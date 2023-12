Hannah-Arendt-Gymnasium will mehr Räume Rathaus sieht keine Chance für kurzfristige Schulerweiterung

Das Hannah-Arendt-Gymnasium in Potsdam-West benötigt zusätzliche Kunst- und Musikräume. Das machte die Schulleitung am Dienstagabend im Bildungsausschuss deutlich. Durch die vom Rathaus gewünschte Aufnahme zusätzlicher Klassen leide man gerade in dem Bereich unter Platzmangel, sagte Direktorin Annika Buchholz.