Verkehr in Potsdam Hier droht in dieser Woche Stau

Potsdam - Am heutigen Montag wird die Dauerbaustelle an den Brücken der Nutheschnellstraße offiziell für beendet erklärt. Dennoch weist die Stadtverwaltung auch in dieser Woche auf Verkehrsbehinderungen in dem Bereich hin. Denn wegen der Beseitigung von Schäden und dem Rückbau der Mittelstreifenüberfahrt auf der Hochstraßenbrücke wird die stadteinwärtige Richtung einmal mehr auf nur eine Fahrspur reduziert – ebenso ist es in der Gegenrichtung. Daher besteht Staugefahr.

Auch unter der Nuthestraße bleibt es eng: Wegen Straßenbauarbeiten muss die Friedrich-Engels-Straße in dem Bereich halbseitig gesperrt werden, eine mobile Ampel regelt den Verkehr. Ferner gibt es an der Nuthestraße auch Baustellen in Höhe des Sterncenters – weswegen das Rathaus auch hier vor Staugefahr in stadtauswärtiger Richtung warnt.

Auch an der Dauerbaustelle am Leipziger Dreieck brauchen Autofahrer:innen Geduld. Denn für den stadtauswärtigen Verkehr in der Heinrich-Mann-Allee bleibt vor der Leipziger Straße die rechte Fahrspur gesperrt. Es steht jeweils nur eine Fahrspur in Richtung Rehbrücke und in Richtung Brauhausberg zur Verfügung. Es besteht laut Stadtverwaltung Staugefahr in allen Richtungen.

A propos Heinrich-Mann-Allee: Um eine Zufahrt zum alten Tramdepot zu schaffen, ist am Knotenpunkt zur Drevesstraße bei den Friedhöfen stadteinwärts die rechte Fahrspur gesperrt. Damit gibt es auch hier nur eine Spur in Richtung Zentrum. Unverändert ist auch die Lage an der gesperrten Behlertstraße – hier bleiben die Umleitungen, unter anderem über die Französische und die Hans-Thoma-Straße bestehen. Es besteht Staugefahr auf der Berliner Straße in Richtung Innenstadt.

Weitere größere Baustellen betreffen den Potsdamer Westen. Für Arbeiten im Seitenbereich muss der Werderscher Damm hinter der Eisenbahnüberführung in stadtauswärtige Richtung halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird mit einer mobilen Ampel geregelt. Aufgrund von Straßenbauarbeiten muss die Golmer Reiherbergstraße zwischen Am Urnenfeld und Kuhfortdamm halbseitig gesperrt werden. Für Leitungs- und Straßenbau bleibt auch die Straße Im Bogen zwischen Bahnbrücke und Zeppelinstraße für den Verkehr gesperrt. Und auch auf der Zeppelinstraße selbst kommt es zu Behinderungen – und zwar steht zwischen Kastanienallee und Schafgraben für jede Fahrtrichtung nur eine Spur zur Verfügung.

Babelsberg bleibt ebenso Baustellen-Gebiet. Wegen Tiefbauarbeiten bleibt die Karl-Liebknecht-Straße zwischen Concordiaweg und Pasteurstraße nur in Richtung Rathaus Babelsberg befahrbar, eine Umleitung ist ausgewiesen. Ferner kommt es in dem Bereich zu Einschränkungen für Fußgänger. Erhalten bleiben auch die umfangreichen Behinderungen rund um die Rudolf-Breitscheid- und Paul-Neumann-Straße. Unter anderem sind die Knotenpunkt zur Plantagen- und zur Benzstraße gesperrt.

Eine weitere Baustelle betrifft das Industriegebiet. Für Leitungsarbeiten wird die Straße Am Buchhorst zwischen Handelshof und Drewitzer Straße für den Verkehr auf eine Fahrspur je Richtung eingeschränkt. Unter anderem muss eine mobile Ampel den Verkehr regeln.

In den nördlichen Ortsteilen bei Satzkorn und Fahrland bleibt für den Bau eines Radwegs die Straße zum Bahnhof an der Einmündung Satzkorner Bergstraße halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird auch dort mit einer mobilen Ampel geregelt.

