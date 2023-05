Hier droht in dieser Woche Stau Neue Baustelle am Potsdamer „Meyerohr“

Die größten Behinderungen für Autofahrer verursacht in dieser Woche der Schlösserlauf am Sonntag – dafür sind zwischen 8 und 13 Uhr entlang der Laufstrecke zeitweise Sperrungen in der gesamten Innenstadt notwendig. Als neue Baustelle weist die Stadt diese Woche die Meyerohr genannte Abfahrt zur Friedrich-List-Straße aus: Deswegen muss die stadtauswärtige Spur und die Rechtsabbiegespur auf der Langen Brücke gesperrt werden. Eine Umleitung wird ausgeschildert.

Gleich in der Nähe am Leipziger Dreieck bleibt vor der Leipziger Straße die rechte Fahrspur gesperrt. Es steht jeweils nur eine Fahrspur in Richtung Rehbrücke und in Richtung Brauhausberg zur Verfügung. Das sorgt für Staugefahr. Wiederum in der Friedrich-List-Straße ist nach einem Brand an der Brücke über die Nuthe der Geh- und Radweg gesperrt und auf die Autofahrbahn verlegt – deswegen wird es dort für Kraftfahrzeuge etwas enger.

Wegen Leitungsarbeiten bleibt der Horstweg zwischen An der Alten Zauche und Heinrich-Mann-Allee halbseitig gesperrt, in jede Richtung steht eine Fahrspur zur Verfügung. Ferner muss an der Abfahrt Horstweg zur Nuthestraße ein Fahrstreifen in stadteinwärtige Richtung gesperrt werden. In der Rudolf-Breitscheid-Straße gehen die mit Sperrungen verbundenen Arbeiten zwischen Plantagenstraße und Reuterstraße in eine neue Phase.

Andere Baustellen sind bereits bekannt. Gesperrt bleibt die Konrad-Wolf-Allee von der Auf- und Abfahrt zur Nuthestraße bis zur Hans-Albers-Straße. Deswegen besteht Staugefahr auf der Straße Zum Kirchsteigfeld in Richtung Süden. Für eine neue Fernwärme- und Trinkwasserleitung muss im Potsdamer Süden auch die Straße Am Buchhorst zwischen Handelshof und An der Brauerei halbseitig gesperrt werden. Der Verkehr wird durch eine neue Ampel geregelt.

Gebaut wird auch am Werderschen Damm. Zwischen Wasserwerk und Kuhrfortdamm ist eine mobile Ampel aufgestellt. In der Zeppelinstraße wird der Verkehr ebenfalls teilweise auf eine Spur verengt. Im Norden der Stadt ist kurz nach dem Ortsteil Grube die Brücke über die Wublitz halbseitig gesperrt und eine Behelfsampel aufgestellt.