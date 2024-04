Hilfe für bedürftige Schüler in Potsdam Rewe-Händler Siegfried Grube spendiert Frühstück

Der langjährige ehemalige Rewe-Marktchef Siegfried Grube hat eine Frühstücksaktion für bedürftige Schülerinnen und Schüler auf den Weg gebracht: Am Donnerstag (11.4.) überreichte der 85-jährige Händler im Rewe-Markt im Marktcenter die ersten Frühstückstüten an Benny Schurig, den Leiter der Voltaire-Gesamtschule. Bis zum Start der Sommerferien am 18. Juli werde er zweimal wöchentlich die Frühstücksversorgung für je 30 Schülerinnen und Schüler übernehmen, die ohne Butterbrot zur Schule kommen, erklärte Grube.

Zum Auftakt am Donnerstag gab es Butterbrottüten mit einer mit Käse und Wurst belegten Semmel und einem Apfel sowie Milchshakes. Die Aktion unter dem Motto „Hier kommt Dein Butterbrot“ wird unterstützt von Lieferanten wie Harry Brot, Golßener Mago oder Hemme Milch. Grube engagiert sich immer wieder für die Stadt, während der Pandemie organisierte er etwa Impfaktionen und Geschenke für die Mitarbeitenden der Corona-Station.