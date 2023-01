Holzbeiratschef Denny Ohnesorge „50 Prozent Holzbauquote sind machbar“

Potsdam will zum Vorreiter beim Holzbau werden. Wo steht die Stadt jetzt?

Es gibt einige ausgewählte Holzbauten einzelner Bauherren in Potsdam. Aber man kann noch nicht erkennen, dass Potsdam den Holzbau für sich erkannt hat. Die Holzbauinitiative kommt genau richtig. Potsdam hat sich schon vor Jahren zum Ziel der Klimaneutralität bekannt. Bis jetzt ist man aber noch nicht so weit gekommen. Der Gebäudesektor ist für 35 Prozent der Emissionen verantwortlich. Durch Holzbau kann man allein 50 Prozent der Emissionen einsparen, die im Bau stecken. Auf diesen Bereich muss viel Wert gelegt werden.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden