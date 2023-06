„Ich stech euch ab!“ Minderjährige im Hauptbahnhof Potsdam mit Säbel bedroht – 63-Jähriger vor Gericht

Dass es am Potsdamer Hauptbahnhof hin und wieder zu Streit und Handgreiflichkeiten kommt, ist nichts Neues. Ungewöhnlich ist jedoch, wenn in so einer Situation plötzlich jemand einen Säbel mit 40 Zentimeter Klingenlänge zieht und dann sagt: „Ich stech euch ab!“ Genau das soll am 23. Januar in den Bahnhofpassagen passiert sein, wo ein Potsdamer drei Minderjährige auf diese Weise bedroht haben soll. Dafür musste sich der 63-jährige Arbeitslose heute am Potsdamer Amtsgericht verantworten.

„Ich wurde beleidigt, angespuckt, geschubst und beschimpft mit ‚Halt die Schnauze, Alter!‘“, schilderte der Angeklagte Detlef R. die Ausgangssituation. Er habe einfach auf einer Bank gesessen und sei von einer Gruppe arabischer Jugendlicher provoziert worden. „Da habe ich gedacht: Das musst du dir nicht gefallen lassen!“

Den Säbel habe er aber nur gezogen, um den Jugendlichen zu drohen, so Detlef R. Er habe nicht vorgehabt, sie zu verletzen. Er konnte sich nicht erinnern, ob er den Satz „Ich stech euch ab!“ gesagt habe. „Ich war leicht angetrunken“, so Detlef R. Warum er die Waffe überhaupt dabei hatte, blieb unklar.

Der Säbel sei harmlos: Er habe ihn für 40 Euro als Antiquität gekauft, die Klinge sei nicht scharf. „Ein lächerliches Ding. Ich glaube nicht mal, dass er unter das Waffengesetz fällt“, so Detlef R. Auf den Einwand des Richters, dass er lieber die Polizei hätte rufen soll, winkte der Angeklagte ab: „Die Polizei hilft einem doch nicht mehr.“ Der Angeklagte schilderte auch seine soziale Situation: Er sei seit vielen Jahren alleinstehend und arbeitslos, habe keine Familie und gesundheitliche Probleme.

Die 13- und 14-jährigen Zeugen wurden am Donnerstag nicht vernommen, die Verhandlung soll am 20. Juli fortgesetzt werden.