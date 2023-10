IHK-Präsidentin Ina Hänsel „Fachkräftemangel ist Geschäftsrisiko Nummer eins“

Coronakrise, Ukrainekrieg, Energiekrise: Potsdams Wirtschaft war in den vergangenen Jahren krisengebeutelt. Wie ist die Lage aktuell?

Die Wirtschaft in Potsdam hat sich als sehr resilient erwiesen. Die Befürchtung massenhafter Insolvenzen hat sich nicht bestätigt. Eine Zeit lang stand das Thema Energiepreise für die Unternehmen hier an erster Stelle, aber das ist wieder auf Platz zwei gerückt. Aktuell ist der Fach- und Arbeitskräftemangel ganz klar das Geschäftsrisiko Nummer eins.