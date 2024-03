Im Potsdamer Hauptbahnhof Ladendiebin greift Polizisten an

Als eine Ladendiebin in einem Geschäft im Potsdamer Hauptbahnhof am Mittwoch in der Mittagszeit von einem Mitarbeiter ertappt wurde, zeigte sich die Frau alles andere als einsichtig. Nach einem gescheiterten Fluchtversuch hatten die Angestellten des Ladens große Mühe, die 34-Jährige bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Auch den Beamten gegenüber verhielt sich die Ladendiebin widerspenstig. Wie die Polizeidirektion West mitteilte, wurde die Frau fixiert, nachdem sie die Polizisten angegriffen hatte. Demnach wurde die 34-Jährige, die in dem Laden Waren von geringfügigem Wert gestohlen hatte, zur Verhinderung weiterer Straftaten in Gewahrsam genommen. Verletzt wurde niemand.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde sie wieder entlassen. Die Polizei ermittelt wegen räuberischen Diebstahls in Verbindung mit tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte.