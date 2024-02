Im Potsdamer Nuthepark Gruppe schlägt 20-Jährigen zusammen und bestiehlt ihn anschließend

Ein 20-jähriger Mann ist am Mittwochabend im Potsdamer Nuthepark von mehreren Personen geschlagen und bestohlen worden. Zudem verletzte und bedrohte ein 24-Jähriger das Opfer mit einem gefährlichen Gegenstand. Der Attacke vorausgegangen war vermutlich ein Streit.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte sich das Opfer am Hauptbahnhof einer Gruppe angeschlossen, gemeinsam gingen sie in den nahegelegenen Nuthepark. Dort soll der 24-Jährige den vier Jahre jüngeren Mann unvermittelt geschlagen und zu Fall gebracht haben. Dann traten und schlugen auch Begleiter des 24-Jährigen auf den 20-Jährigen ein. Beteiligte der Auseinandersetzung nahmen persönliche Gegenstände des 20-Jährigen an sich, die dieser während des Angriffs verloren hatte.

Als die Polizei eintraf, hatte die Gruppe bereits die Flucht ergriffen. Die Einsatzkräfte suchten die Umgebung ab. Tatverdächtige konnten sie aber nicht stellen. Der Verletzte kam in ein Krankenhaus. Die Polizei sicherte Spuren und leitete weitere Ermittlungen ein. In den vergangenen Monaten war der Nuthepark mehrfach Schauplatz von Schlägereien geworden, auch eine sexuelle Belästigung wurde gemeldet. Mitte Januar wurde ein 20-Jähriger von mehreren Tätern beraubt und verletzt.