Im Potsdamer Stern-Center Mutter und Sohn bei Diebstahl ertappt

Ein Mutter-Sohn-Duo ist am frühen Samstagabend beim Diebstahl im Potsdamer Stern-Center in Drewitz erwischt worden. Ein Ladendetektiv hatte beobachtet, wie ein junger Mann Tabakwaren aus einer Auslage nahm und an eine Frau übergab. Nach Angaben der Polizei wollte die Frau das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen.

Als der Detektiv die Diebin ansprach, schubste diese ihn beiseite, drohte ihm mit der Faust und ergriff die Flucht. Kurz darauf kehrte die Frau aber in den Laden zurück. Sie erklärte den Polizisten, dass sie für ihren Sohn gestohlen habe. Nun ermittelt die Kriminalpolizei – auch, ob es sich bei dem Vorfall um einen sogenannten räuberischen Diebstahl handelt.