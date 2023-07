In den Sommerferien wird gebaut Wo in Potsdam Staus und Sperrungen drohen

Die Sommerferien werden wieder dazu genutzt, um Straßen, Leitungen und Gehwege zu erneuern. Der Verkehr verringere sich in den Ferien um 20 bis 30 Prozent, sagte Thomas Schenke, kommissarischer Fachbereichsleiter Mobilität und Infrastruktur am Donnerstag bei der Vorstellung der geplanten Baumaßnahmen. An 20 Stellen im Stadtgebiet wird während der Ferien gebaut. Zu vier noch laufenden Maßnahmen kommen 16 weitere Baustellen hinzu, an denen teilweise auch über die Ferien hinaus gebaut wird. Im Herbst wird dann an zehn weiteren Stellen gearbeitet.