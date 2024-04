In der Nähe einer Kita Mit Tempo 86 durch Potsdamer 30er-Zone gerast

Mit Tempo 86 ist am Dienstagvormittag ein Autofahrer durch eine 30er-Zone im Potsdamer Stadtteil Babelsberg gerast. Der Mann wurde im Rahmen einer Geschwindigkeitskontrolle der Polizeidirektion West in der Rudolf-Breitscheid-Straße erwischt, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. In unmittelbarer Nähe befindet sich eine Kindertagesstätte.

Den Fahrer erwartet nun ein Bußgeldverfahren. Er muss nach Angaben der Polizei mit einem Bußgeld von knapp 600 Euro, zwei Monaten Fahrverbot und zwei Punkten in Flensburg rechnen. Insgesamt fuhren am Dienstag zwischen 8 Uhr und 12 Uhr 753 Fahrzeuge durch die Messung – davon 50 zu schnell.