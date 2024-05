In Gewahrsam genommen Mann in Potsdamer Restaurant mit Messer bedroht

Ein 37-Jähriger hat am Montagabend in einem Potsdamer Restaurant in der Teltower Vorstadt einen Mann mit einem Messer bedroht. Nach Angaben der Polizei konnte der 26-Jährige dem Angreifer das Messer zwar abnehmen. Daraufhin schlug der 37-Jährige aber auf den Mann ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen der Polizei hatte der Verdächtige das Messer aus einer Theke des Lokals im Horstweg genommen und nach Angaben einer Zeugin damit um sich geschlagen.

Polizisten gelang es, den 37-Jährigen zu fixieren. Er wehrte sich aber dennoch gegen die polizeilichen Maßnahmen. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in Gewahrsam genommen. Die Polizei nahm Anzeigen wegen Bedrohung in Verbindung mit Körperverletzung sowie wegen Widerstands gegen Polizeibeamte auf. Warum der Mann in Rage geriet, ist unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.