In Potsdamer Bekleidungsgeschäft Kunde bedroht Mitarbeiter mit Küchenmesser

Ein Unbekannter hat am Montagnachmittag in einem Potsdamer Bekleidungsgeschäft einen Mitarbeiter mit einem Küchenmesser bedroht. Zuvor war der Angestellte zu den Umkleiden gegangen, weil er den Piepton einer Diebstahlsicherung gehört hatte.

Nachdem der Kunde unvermittelt das Messer gezogen hatte, lieferte er sich mit dem Mitarbeiter eine Auseinandersetzung in dem Geschäft an der Babelsberger Straße in Zentrum Ost. Dabei wurde der Angestellte nach Angaben der Polizei ganz leicht oberflächlich an der Hand verletzt.

Der Kunde flüchtete mit einer Frau und einem Kinderwagen in Richtung der Langen Brücke. Die Polizei fahndete unverzüglich nach dem Mann, bisher konnte er aber nicht gefasst werden. Die Kriminalpolizei führt die weiteren Ermittlungen wegen räuberischen Diebstahls.