In Potsdamer Innenstadt Fußgänger von Auto angefahren und verletzt

In der Potsdamer Innenstadt ist am Mittwochmorgen ein Fußgänger von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kam es zu dem Zusammenstoß, als der 20-Jährige im Bereich einer Fußgängerampel am Lustgarten die Breite Straße überqueren wollte.

Rettungskräfte brachten den 20-Jährigen ins Krankenhaus. Der 22 Jahre alte Autofahrer blieb unverletzt. Nach dem Unfall war die Breite Straße in Richtung der Langen Brücke vorübergehend gesperrt. Die Polizei nahm eine Anzeige auf.