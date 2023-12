Initiative Wärmewende Anwohner wollen Fernwärme für Potsdam-West 

Eva Wieczorek ist ungeduldig: Der Umbau des Energiesystems geht ihr viel zu langsam voran. „Ich mache mir als Mutter und Großmutter viele Gedanken darüber, was für eine Welt wir unseren Kindern und Enkeln in Zukunft hinterlassen“, sagt die Schulpädagogin.

Zusammen mit einigen Gleichgesinnten hat sie daher Mitte dieses Jahres die „Initiative Wärmewende Brandenburger Vorstadt“ ins Leben gerufen, die unter anderem mit dem Stadtteilnetzwerk Potsdam-West und dem Brandenburger Vorstadt e.V. zusammenarbeitet.

Das Ziel: Die Brandenburger Vorstadt soll modellhaft für andere Stadtteile, die derzeit noch mit Gas und Öl heizen, an das Fernwärmenetz angeschlossen werden. „Fast jede Wohnung in Potsdam-West hat eine Gasetagenheizung“, sagt Sophie Haebel vom Klimarat Potsdam, die ebenfalls Teil der Initiative Wärmewende ist.

Wenn ich Energie sparen will, komme ich am Thema Heizen nicht vorbei. Peter Schüler (Grüne) ist Teil der Initiative Wärmewende, die sich für mehr Fernwärme in Potsdam einsetzt.

Diese Wohnungen klimaneutral zu heizen, ginge nur auf zwei Arten: Wärmepumpen oder Fernwärme. Wärmepumpen sind jedoch aufgrund der dichten Bebauung im Stadtteil nicht praktikabel, da deren Lüfter viel Platz im Außenbereich benötigen. Fernwärme – die in Zukunft natürlich klimaneutral produziert werden müsste – ist also das Mittel der Wahl.

„Natürlich ist das eine Riesenherausforderung“, sagt Haebel, die genau wie Wieczorek in der Brandenburger Vorstadt wohnt. Leitungen müssten großflächig verlegt werden, außerdem müssten viele Häuser gedämmt werden. Zudem müssten möglichst viele Wohnungseigentümer mitmachen, damit es am Ende auch bezahlbar bleibt. Dennoch geht für Haebel kein Weg daran vorbei: „Deutschland will bis 2045 klimaneutral werden, wir haben also nicht viel Zeit.“

Prominente Unterstützer

Auch der frühere Stadtverordnete Peter Schüler (Grüne) hat sich der Initiative angeschlossen. Ihn habe die teils unsachliche Diskussion über das Gebäudeenergiegesetz irritiert, die im Sommer durch die Medien ging. „Ein Drittel des Energieverbrauchs in Deutschland kommt vom Heizen. Wenn ich Energie sparen will, komme ich am Thema Heizen nicht vorbei“, sagt Schüler, der ebenfalls in der Brandenburger Vorstadt wohnt.

Viele der Heizungen im Stadtteil seien zuletzt Mitte der Neunziger Jahre erneuert worden und müssten bald gewechselt werden, so Schüler. Anstatt neue Gasheizungen einzubauen, sollte lieber gleich auf Fernwärme umgestiegen werden. „Durch den steigenden CO2-Preis wird fossile Energie ohnehin immer teurer werden“, sagt Wieczorek. Auch in der Geothermie sieht die Initiative große Chancen.

Die Landeshauptstadt ist vom Bund dazu verpflichtet, bis 2026 eine kommunale Wärmeplanung zu erstellen. Haebel hat die Befürchtung, dass die Stadt bis dahin nichts in Sachen Fernwärmeausbau unternimmt: „Wir können es uns nicht leisten, bis 2026 zu warten.“ Parallel zur kommunalen Wärmeplanung sollten bereits konkrete Planungen stattfinden, wie die Brandenburger Vorstadt an das Fernwärmenetz angeschlossen werden könnte.

Die Hauptforderung der Initiative lautet deshalb zunächst, dass die Landeshauptstadt ein energetisches Wärmekonzept für den Stadtteil erstellen solle, idealerweise mit Beteiligung der Anwohnerinnen und Anwohner.

In Potsdam-West hat die Initiative Wärmewende einen Nerv getroffen: Bei einem ersten öffentlichen Treffen Anfang Dezember kamen 80 Interessierte, die ebenfalls weg vom fossilen Heizen wollten. „Sowohl bei Eigentümern als auch Bewohnern gibt es große Ratlosigkeit und Verunsicherung“, sagt Haebel. „Viele fragen sich, wie soll das weitergehen?“

Auch die Linke-Stadtverordnete Anja Günther und der ehemalige Pfarrer der Erlöserkirche, Konrad Elmer-Herzig, nahmen an der Veranstaltung teil und sprachen sich für eine schnellere Wärmewende aus.

Ende Januar plant die Initiative eine weitere Veranstaltung, um Interessierte für das Projekt zu gewinnen. „Wir brauchen die Akzeptanz im Viertel“, sagt Haebel. „Deshalb müssen wir alle mitnehmen bei diesem Prozess.“