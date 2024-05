Insektenkongress in Potsdam „Getrocknete Mehlwürmer schmecken etwas nussig“

Herr Schlüter, am Dienstag startet die von Ihnen mit organisierte internationale Insecta Conference am Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie in Potsdam, bei der es auch um Insekten als Nahrung der Zukunft geht. Insekten essen – das klingt erst einmal unappetitlich. Wie schmeckt denn so ein Insekt und welches können Sie empfehlen?

Die Idee, Insekten als Nahrungsmittel zu verwenden, gibt es in der westlichen Welt seit einigen Jahrzehnten, jedoch sind sie in verschiedenen Ländern der Erde ein Teil der traditionellen Ernährung. Unterschiede in der Einstellung zum Insektenverzehr weltweit lassen sich durch den kulturellen Hintergrund und die traditionellen Essgewohnheiten erklären. In den meisten Ländern ist etwa ein Viertel der Bevölkerung bereit, Produkte auf Insektenbasis zu probieren. Verbraucher können zu einem Verzehr ermuntert werden, beispielsweise durch das Hervorheben der ernährungsphysiologischen Eignung von Insekten. Ich habe bisher Mehlwürmer und Grillen sowie geröstete Ameisen probiert. Dabei schmecken getrocknete Mehlwürmer etwas nussig und die Ameisen waren sehr sauer. Die Grillen wurden anteilig als Mehl zu einem Weißbrot gegeben und das Brot war sehr delikat.

Zur Person Ingenieur Oliver Schlüter ist Sprecher für Gesunde Lebensmittel beim Leibniz-Institut für Agrartechnik und Bioökonomie in Potsdam und Adjunct Professor an der Uni Bologna.

Könnte ich theoretisch im heimischen Garten in Potsdam bedenkenlos Insekten snacken oder geht es nur um speziell gezüchtete, verarbeitete Insekten?

Nicht alle Insekten sind zum Verzehr geeignet. Um ein sicheres und hochwertiges Insektenprodukt zu erzeugen, sind kontrollierte Aufzuchtbedingungen und Verarbeitungsprozesse erforderlich, wie sie im Allgemeinen bei der Lebensmittelherstellung üblich sind. Nach der Prüfung durch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit sind von der Europäischen Kommission bisher vier Insektenarten als Lebensmittel zugelassen: die Larve des Mehlkäfers (Tenebrio molitor) – auch Mehlwurm genannt, die Wanderheuschrecke (Locusta migratoria), die Hausgrille (Acheta domesticus) sowie die Larven des Getreideschimmelkäfers (Alphitobius diaperinus) – auch Buffalowurm genannt. Die mögliche Produktviefalt ist groß, aber prinzipiell könnten sie auch als ein Ersatz für konventionelles Fleisch eingesetzt werden, denn ihr Nährwert ist vergleichbar und ihre Umweltauswirkungen gelten als geringer. Wer jedoch auf Krustentiere allergisch reagiert, muss dies auch beim Verzehr von Insekten berücksichtigen.

Warum sind Insekten als Nahrung der Zukunft überhaupt so interessant für die Forschung?

Der Grund für dieses große Interesse liegt in verschiedenen Aspekten, zum Beispiel der Notwendigkeit, eine wachsende Weltbevölkerung zu ernähren, der Notwendigkeit, den kritischen Umgang mit den endlichen natürlichen Ressourcen wie Ackerland und Trinkwasser zu ändern sowie dem Klimawandel zu begegnen. Wir müssen unsere Produktionssysteme überdenken.

Insekten können hierbei eine besondere Rolle spielen, denn sie sind nicht nur als neuartige Lebens- und Futtermittel interessant. Sie können auch helfen, Reststoffströme nutzbar zu machen, daraus Öle für Schmierstoffe zu produzieren, oder Chitin und andere interessante natürliche Biomaterialien zu erzeugen. Sie können zur Herstellung von Biokraftstoff und Energie, zu Düngezwecken oder auch zur Herstellung von umweltfreundlichen, kunststoffähnlichen Beschichtungen sowie zur Gewinnung von Alternativen zu herkömmlichen Antibiotika verwendet werden. Die Vorteile von Insekten sind also vielfältig und die Aspekte ihrer Nutzung als Basis für eine Zukunftsbranche werden auf der Insecta vorgestellt und diskutiert.