Insolventer Projektentwickler Verkäufe und Übernahmen

Rund drei Monate nach der Pleite der auch in Potsdam tätigen Project Immobilien Gruppe zeichnet sich ab, wie es mit deren Baustellen in der Landeshauptstadt weitergehen soll. Betroffen sind in Potsdam insgesamt vier Grundstücke. Das zuständige Amtsgericht Nürnberg habe inzwischen die Insolvenzverfahren über die Gesellschaften der Project Immobilien-Gruppe eröffnet, die in der ersten August-Hälfte Insolvenz angemeldet hatten, teilte der Insolvenzverwalter auf PNN-Anfrage mit.