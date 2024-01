Investitionen in Potsdam Zeit des Kapazitätsausbaus bei Kitas vorbei

Bei der Kinderbetreuung ist Potsdam im demografischen Wandel angekommen. Die Zeit des stadtweiten Ausbaus von Kapazitäten für die Kinderbetreuung sei vorbei, sagte Bernd Richter, Werkleiter des Kommunalen Immobilienservice (Kis) am Freitag bei der Vorstellung des Investitionsplans für 2024. Der Kis baut und unterhält in Potsdam zum Beispiel Kitas, Schulen, Sportstätten und Verwaltungsgebäude und vermietet diese an die Stadt.

Die Lage zeigt sich auch in der Projektübersicht zum Wirtschaftsplan. Fünf von neun Projekten sind Sanierungen. Und auch bei den als Neubauten bezeichneten Projekten geht es meist um Ersatz für bestehende Containeranlagen. Ausnahme ist ein Neubau in der Franz-Mehring-Straße in Babelsberg. Dort gebe es lokal einen Bedarf, hieß es. Um ein wohnortnahes Kitanetz zu schaffen, soll es allerdings weiterhin Neubauten in einzelnen Planungsräumen geben, beispielsweise in Neubaugebieten wie dem geplanten Viertel Krampnitz.

370,5 Millionen Euro an Investitionen allein in den Jahren 2024 bis 2027

Wie berichtet steuert Potsdam auf einen Überfluss an verfügbaren Kitaplätzen zu. Im November hatte das Rathaus den Mitgliedern des Jugendhilfeausschusses entsprechende Zahlen präsentiert. Demnach gab es rechnerisch eine Kapazität von mehr als 12.700 Krippen- und Kitaplätzen - belegt waren allerdings nur rund 10.000. Hintergrund für das Überangebot sei der Geburtenknick Anfang der 1990er-Jahre. Weil damals weniger Frauen geboren wurden, sinke nun auch die Zahl der neugeborenen Babys. Noch vor wenigen Jahren sah das ganz anders aus: Es gab lange Wartelisten bei den Kitaträgern. Noch Mitte 2019 berichtete das Jugendamt den Stadtverordneten davon, dass allein in Zentrum-Ost und Babelsberg mehr als 400 Kiatplätze fehlen.

50 Prozent der Investitionen für Schulen

Dennoch fließt weiter viel Geld in die Infrastruktur für die Kinderbetreuung: 51,1 Millionen Euro stehen für dieses und die kommenden Jahre in der Investitionsplanung. Verglichen mit den Investitionen in Schulbauten, Sportstätten und auch Verwaltungsgebäude ist der Anteil allerdings überschaubar. Denn der Wirtschaftsplan des Kis sieht insgesamt 370,5 Millionen Euro an Investitionen allein in den Jahren 2024 bis 2027 vor. Allein in 2024 betreffen 50 Prozent der Investitionen nur die Schulen.

Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2024 wird den Stadtverordneten in ihrer Sitzung am 24. Januar zum Beschluss vorgelegt. Anschließend muss ihn noch die Kommunalaufsicht prüfen. Die könnte sich möglicherweise für den hohen Anteil der Kreditfinanzierung interessieren. Für 84 Prozent der Investitionen soll der Kis Kredite aufnehmen. „Das reizt aus, was möglich ist“, wie Kämmerer Burkhard Exner (SPD) sagte. „Die Kommunalaufsicht ist sozusagen unsere Schuldenbremse.“

Halbe Milliarde Euro Verschuldung

Denn schließlich landet die Rechnung am Ende doch beim städtischen Haushalt. In diesem Jahr sammelt der Kis rund 101 Millionen Euro an Mieten ein. Laut einer Prognose werden es im Jahr 2027 schon 122 Millionen sein. Allein das jüngst beschlossene Nachsteuern im Bildungsbereich wie die neue Schule im Brunnenviertel oder Container für das Oberstufenzentrum 1 belasten den städtischen Haushalt ab dem Jahr 2025 mit elf Millionen Euro jährlich, so Exner. Dabei wirken sich auch die gestiegenen Zinsen aus. Inzwischen müsse der Kis für neue Kommunalkredite mehr als drei Prozent Zinsen pro Jahr zahlen. Vor wenigen Jahren war es weniger als ein Prozent.

Die hohen Investitionen und die dafür erforderlichen Kredite haben Auswirkungen auf den Schuldenstand. So steigt durch die hohe Investitionstätigkeit die Pro-Kopf-Verschuldung der Potsdamerinnen und Potsdamer in den kommenden Jahren weiter an. Liegt diese derzeit noch bei 1328 Euro, werde sie bis Ende 2027 voraussichtlich auf 2631 Euro ansteigen. Insgesamt dürfte sich der Schuldenstand des Kis bis 2027 auf 520 Millionen Euro erhöhen - mehr als doppelt so viel wie im vergangenen Jahr.