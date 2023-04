Iwano-Frankiwsk zwischen Leben und Tod Potsdams neue Partnerstadt rüstet sich für die Zeit nach dem Krieg

Der Weg zwischen Vergangenheit und Zukunft ist in Potsdams neuer Partnerstadt Iwano-Frankiwsk nicht weit. Auch nicht der zwischen verheißungsvollen Projektideen und der brutalen Realität eines Landes im Krieg. Einen Ausschnitt davon konnte am vergangenen Wochenende eine Delegation aus Potsdam mit Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) erfahren. Potsdam hat eine zehnte Städtepartnerschaft begonnen. Den Vertrag darüber haben Schubert, Pete Heuer als Vorsitzender der Stadtverordnetenversammlung einerseits und Ruslan Martsinkiw, der Bürgermeister Iwano-Frankiwsks, am Samstag unterschrieben.