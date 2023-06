Jahresempfang am Sonntag Eintragungen ins Goldene Buch der Stadt geplant

Parallel zu den drei großen Festen am Sonntag findet am Sonntag ab 11 Uhr auch der diesjährige offizielle Jahresempfang der Stadtverwaltung statt. Laut Einladung will sich Oberbürgermeister Mike Schubert (SPD) dabei auf „die Rolle des bürgerschaftlichen Engagements für die Stadtgesellschaft“ konzentrieren - und damit jenen danken, die in den Krisen der vergangenen Jahre für Potsdam in besonderem Maße gewirkt haben. Unter anderem werden sich vor hunderten geladenen Gästen mehrere ehrenamtlich tätige Potsdamer in das Goldene Buch der Stadt eintragen. Namen sind bisher nicht bekannt geworden.

Der Empfang soll zwei Stunden dauern, Ort ist der Nikolaisaal. Für die Musik ist das Jugendsinfonieorchester der kommunalen Musikschule „Johann Sebastian Bach“ verantwortlich. Anfang des Jahres war die überraschende Absage des Neujahrsempfangs bekannt geworden, Schubert hatte das mit der Energiekrise begründet. 2020 hatte der vorerst letzte derartige Empfang stattgefunden, danach fielen diese Veranstaltungen stets der Coronapandemie zum Opfer. In diesem Jahr ist die Veranstaltung mit dem Unesco-Tag, dem Fest der Kulturerben sowie einem Filmfest im Kutschstallhof verbunden.