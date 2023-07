Jahrestag Staatsstreich 1944 Militärhistorischer Spaziergang

Der Arbeitskreis Militärgeschichte im Förderverein des Potsdam Museums lädt am Dienstag (18.7.) zu einem Spaziergang zu historischen Orten in Potsdam ein. Wo war der Sprengstoff für das Attentat auf Adolf Hitler versteckt? Wo tagte der Volksgerichtshof? Das und mehr erfahren Teilnehmende bei dem Rundgang zum militärischen Widerstand und Staatsstreich vom 20. Juli 1944 mit Heiner Bröckermann und Volker Schobeß von 17 bis 19 Uhr. Treffpunkt ist am Nauener Tor. Anmeldung an: militaergeschichte@fvpm.de. Die Teilnahme ist – bis auf zwei ÖPNV-Tickets – kostenlos. Im Anschluss kann in einem Restaurant gemeinsam gegessen werden.