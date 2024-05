Jüdisches Leben in Potsdam Schlüssel für neue Synagoge übergeben

Potsdam hat wieder eine Synagoge in seiner Mitte. Brandenburgs Finanzministerin Katrin Lange und Kulturministerin Manja Schüle (beide SPD) übergaben den symbolischen Schlüssel zu dem Neubau am Dienstag an den Direktor der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Deutschland (ZWST), Aron Schuster. Die ZWST wird die Synagoge betreiben, Nutzer werden vier verschiedene jüdische Gemeinden in Potsdam sein.