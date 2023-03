Jugendgruppe leert Feuerlöscher aus Teenager bedrohen Zeugen mit Schreckschusspistole

Die Potsdamer Polizei sucht nach einer Gruppe Jugendlicher, die in den vergangenen Tagen mehrfach grundlos Feuerlöscher entleert hat. Das teilte die Polizei am Sonntag mit. Am Freitagnachmittag eskalierte das Ganze in der Straße Wall am Kiez: Ein Zeuge habe die „Bande junger unreifer Flegel“ - so die Polizei - angesprochen. „Unvermittelt zog einer aus der Meute eine Schreckschusspistole und schoss damit zweimal in die Luft“.

Danach seien die Jugendliche in unbekannte Richtung geflohen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei. Es seien bereits Personenbeschreibungen erfragt worden, hieß es weiter.

