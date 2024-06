Jung, engagiert, gewählt Anna Ducksch und Benjamin Körner sind Potsdams jüngste Stadtverordnete

Verkehrswende, sicherere Fahrradwege und eine digitalere Verwaltung – sofort benennt Benjamin Körner seine Ideen für Potsdam. Seit fünf Jahren engagiert sich der 23-jährige Student bei der europafreundlichen Partei Volt, war zwei Jahre lang ihr erster Landesvorsitzender in Brandenburg, dann „wollte ich endlich Politik machen und gestalten“. Seit Montagnacht steht fest: Es hat geklappt. Mit 2171 Stimmen holte Benjamin Körner das erste Volt-Mandat in Potsdam und zieht als einer der Jüngsten in die neue Stadtverordnetenversammlung (SVV).