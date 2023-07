Junger Potsdamer im Ausnahmezustand 17-Jähriger beißt Mutter und greift Passanten an

Ein 17-Jähriger geriet am Dienstagnachmittag (18. Juli) im Kirchsteigfeld offenbar in einen psychischen Ausnahmezustand. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, schrie der Jugendliche zunächst lautstark umher und ging dann auf Personen los.

Laut Polizei biss der 17-Jährige seine Mutter, mit der er unterwegs war. Als zwei Passanten zu Hilfe eilten, habe er auf diese eingetreten und sie geschubst. Den beiden Helfern sei es im weiteren Verlauf gelungen, den Jugendlichen zu überwältigen und bis zum Eintreffen der Einsatzkräfte festzuhalten.

Wegen des Zustandes des 17-Jährigen wurde ein Rettungswagen angefordert, der ihn ein Fachkrankenhaus brachte. Die Polizei habe eine Anzeige wegen Körperverletzung gegen den 17-Jährigen aufgenommen. Sowohl die 48-jährige Mutter, als auch die beiden Passanten im Alter von 25 und 26 Jahren, seien leicht verletzt worden. Eine Behandlung sei aber nicht notwendig gewesen.