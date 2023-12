Kampf gegen Hitzesommer Potsdamer Rathaus sieht begrünte Mercure-Wand skeptisch

Mitten im Winter gibt es eine Diskussion darüber, wie sich die häufiger werdenden Hitzesommer in Potsdam erträglicher gestalten lassen. Der neueste Vorschlag dazu kommt von der Bürgerinitiative Mitteschön. Diese möchte die Wand unter dem Hotel Mercure begrünen und hat Computeranimationen erstellt, wie das aussehen könnte. „Die Direktion vom Mercure Hotel war ganz begeistert von unserem Begrünungsvorschlag“, berichtet die Initiative auf ihrer Internetseite. So müsse man für zum Beispiel Efeu eben „an die Platten vor der Wand ran“ - und am Fuße der Wand etwas Platz für Erde geschaffen werden. Efeu benötige nicht viel Platz, hieß es von der Initiative.