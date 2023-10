Kampfjets über Brandenburg Deshalb knallt es in der Region Potsdam häufiger

Zum Abschluss einer Spezial-Luftwaffen-Ausbildung für Soldaten der Luftwaffe ist am Montag im Luftraum über Nord- und Ostdeutschland eine Großübung angelaufen, an der rund 50 Flugzeuge teilnehmen, darunter 30 Kampfjets. Die Übung „Baltic Hunter“ dauere bis zum 27. Oktober und sei sehr komplex, teilte die Luftwaffe in Rostock Laage mit. Betroffen von den Übungsflügen sei auch das nördliche Brandenburg. Geübt werden Luftangriffe, Luftverteidigung, taktischer Lufttransport und Luftbetankung, sowie die Vernetzung von fliegenden und bodengebundenen Luftverteidigungssystemen.

Die Luftwaffe informierte darüber, dass im Übungszeitraum vermehrt Flüge auch im Überschallbereich durchgeführt würden. Es sei ganztags mit erhöhtem Flug- beziehungsweise Lärmaufkommen zu rechnen. Davon seien Wochenenden aber ausgenommen. An der Übung nehmen unter anderem 20 Eurofighter, zehn Tornados sowie Hubschrauber und Transportflugzeuge teil.

Die Bundeswehr hat in diesem Jahr mit Übungsflügen der Luftwaffe teilweise Beunruhigung in der Bevölkerung ausgelöst. Zuletzt sorgten Überschallflüge am 24. Juli und 2. August für laute Knallgeräusche, die auch in der Region Potsdam zu hören waren und die zu besorgten Anrufen bei Polizei und Feuerwehr führten. Ohrenzeugen berichteten von explosionsartigen Knallgeräuschen und bebenden Fensterscheiben.

Das Kommando der Luftwaffe erklärt auf Nachfrage, dass es sich um Übungsflüge handelte. Der Übungsflugverkehr in Deutschland habe zwar grundsätzlich nicht zugenommen. Allerdings könne es zu vermehrten Flügen der Jets in der Region Berlin/Brandenburg kommen, sagte eine Sprecherin des Luftwaffen-Kommandos in Berlin-Gatow.

Luftwaffengeschwader vorübergehend verlegt

Der Grund dafür seien Bauarbeiten am Fliegerhorst des taktischen Luftwaffengeschwaders 71 „Richthofen“ im niedersächsischen Wittmund. Dort befindet sich einer von vier Eurofighter-Stützpunkten der Luftwaffe. Das Geschwader 71 unternehme deshalb bereits seit vergangenem Jahr gemeinsam mit dem Luftwaffengeschwader 73 „Steinhoff“ vom Fliegerhorst Laage in Mecklenburg-Vorpommern Übungsflüge. Es könne daher zu einer „größeren Wahrnehmung“ der Flüge in der Region kommen. Die Bauarbeiten würden voraussichtlich Ende 2024 abgeschlossen, so die Sprecherin.

Auf deutschem Gebiet sei militärischer Flugbetrieb grundsätzlich überall möglich. Eine Störung der Bevölkerung sei damit nicht ausgeschlossen. Dabei gelten jedoch unterschiedliche Mindesthöhen. Grundsätzlich müssen Kampfflugzeuge mindestens 1000 Fuß (etwa 300 Meter) Höhe einhalten. Nach vorheriger Anmeldung und „in wenigen, aber unverzichtbaren, festgelegten Ausnahmen“ dürfe auch auf 500 Fuß (150 Meter) geflogen werden. Über Großstädten mit mehr als 100.000 Einwohnern müsse mindestens 2000 Fuß (600 Meter) hoch geflogen werden, so die Sprecherin der Luftwaffe. Bei niedrigen Flügen gelte eine Höchstgeschwindigkeit von 780 km/h.

Grundsätzlich sollten bewohnte Gebiete nicht überflogen werden, das sei aber wegen der hohen Bevölkerungsdichte in Deutschland und einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 800 Kilometer pro Stunde kaum möglich. „Es gibt keine ausreichend dimensionierten, unbewohnten Gebiete, über denen militärischer Flugbetrieb ohne jegliche Lärmbelastung für die Bevölkerung durchgeführt werden könnte“, sagte die Sprecherin. Die Übungsflüge seien nicht an bestimmte Streckenführungen gebunden, um die Flugbewegungen „im niedrigen Höhenband“ möglichst gleichmäßig zu verteilen.

Für Test und Übungsflüge im Überschallbereich gelte eine Mindestflughöhe von 36.000 Fuß (etwa 11.000 Meter). Die Eurofighter können aber in einer Höhe von bis zu 20 Kilometern fliegen. Überschallflüge dürften zur Lärmminderung nur werktags zwischen 8 und 12.30 Uhr sowie 14 und 20 Uhr geflogen werden. Die Kampfflugzeuge erreichen dabei eine Geschwindigkeit von etwa 1200 Kilometer pro Stunde, fliegen also 330 Meter in der Sekunde. Das ist schneller als der Schall und führt zu einem Überschallknall, der auch bei großer Höhe deutlich am Boden zu hören ist.

Das Luftwaffengeschwader 71 „Richthofen“ ist neben einem in Bayern stationierten Geschwader eins von zwei Alarmrotten, auch „Quick Reaction Alert“ genannt. Die Jets dieser beiden Alarmrotten werden für reale Abfangeinsätze eingesetzt, beispielsweise bei entführten Flugzeugen. Auch in solchen Fällen können die Kampfjets mit Überschallgeschwindigkeit fliegen. Grundsätzlich könnten Überschallflüge nicht vorab angekündigt werden. Die Bevölkerung werde aber im Nachgang informiert, heißt es in einer Mitteilung der Bundeswehr.