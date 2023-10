Kampfkandidatur bei der SPD Konkurrenz für Daniel Keller im Potsdamer Süden

Bisher galt es als sicher, dass der Landtagsfraktionschef Daniel Keller erneut im Potsdamer Süden für den Landtag kandidieren kann. Allerdings bekommt er nun einen innerparteilichen Gegenspieler, der dort ebenfalls kandidiert. Es handelt sich um den 29 Jahre alten Stadtverordneten Nico Marquardt, den Vorsitzenden des Digitalisierungsrats in der Stadt Potsdam und Inhaber einer Beratungsfirma in den Bereichen Künstliche Intelligenz und Digital Health.

In der den PNN vorliegenden Bewerbung des SPD-Manns heißt es, neben dem Thema Digitalisierung wolle er sich für sozialen Zusammenhalt, gegen Rechtspopulismus und mehr Bürgerbeteiligung einsetzen. Allerdings werden Marquardts Kandidatur parteiintern nur geringe Chancen eingeräumt: Keller gilt als Landtagsfraktionschef und langjähriger Stadtverordneter als ein Schwergewicht in seiner Partei, hatte den Wahlkreis 2019 dem bis dato unangefochtenen Linke-Landtagsabgeordneten Hans-Jürgen Scharfenberg abgenommen.

Nico Marquardt, Stadtverordneter der SPD. © Bianca Evers / Promo

Keller gilt manchen in der Partei aber als ein Strippenzieher hinter dem schlagzeilenträchtigen Abgang der früheren SPD-Stadtfraktionsspitze um Sarah Zalfen und Hagen Wegewitz. Daher wird nun in der SPD gemutmaßt, dass die Gegenkandidatur eine Art Retourkutsche sein könnte. Marquardt selbst schreibt, nach neun Jahren in der Stadtverordnetenversammlung wolle er seine Erfahrungen auf Landesebene einbringen. Keller sagte, es handele sich um ein normales demokratisches Verfahren. Am Donnerstagabend wird über die Kampfkandidatur bei einem Delegiertentreffen der zuständigen SPD-Ortsvereine abgestimmt.